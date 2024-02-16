Франція додатково надасть Україні на військові потреби 6 млрд євро

Франція має намір внести 6 млрд євро додатково на військові потреби України на період 2022-2024 років, сказав президент Франції Емманюель Макрон на прес-конференції в Парижі у п'ятницю.

"Ця допомога має допомогти Україні посилити свою обороноздатність та захищати свій суверенітет та територіальну цінність. Франція хоче продовжити підтримку України у плані постачання військової техніки, у плані кооперації наших оборонних промисловостей, у плані навчання, розвідки, допомоги цивільному сектору. Ми готові посилити і нашу оборонно-промислову базу та технологічну базу на користь європейської оборони", - сказав він.

За його словами, "Франція сьогодні готова і Європейський Союз теж готовий адаптуватися до нового контексту".

"Вихід, який буде у цій війні між Україною та Росією, буде рішучим для наших інтересів, для наших цінностей, для нашої безпеки та для нашої моделі суспільства", - сказав він.

Макрон також піддав різкій критиці Росію. "І вже з 90-х років Росія у різних міжнародних форматах втратила своє місце та довіру до себе на міжнародній арені. І вона програла, тому що вона знову посилає до ГУЛАГу вільнодумців зі смертельним вироком", - сказав він.

За його словами, "смерть пана Навального свідчить про слабкість Кремля. Він боїться будь-якого опонента".

"Путінська Росія стала актором дестабілізації у світі, який постійно загрожує нашим інтересам. Росія – імперіалістична сила, яка, по-перше, заперечує право України, як держави робити свій власний вибір та право на існування", - заявив він.

"Росія все більш відкрито заявляє про своє бажання втручатися у наші вибори. І я вже сам став жертвою прямих атак і навіть мав певне пояснення цих атак із Володимиром Путіним", - зазначив він.

"Якщо Росія розраховує на те, що ми втомимося, вона помиляється", - заявив на завершення він.