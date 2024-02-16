Події

19:13 16.02.2024

За добу на фронті було 70 бойових зіткнень, ЗСУ відбили 29 атак окупантів на авдіївському напрямку

2 хв читати
За добу на фронті було 70 бойових зіткнень, ЗСУ відбили 29 атак окупантів на авдіївському напрямку

Сили оборони України за минулу добу відбили атаки та штурми російських окупантів на лиманському, бахмутському, авдіївському, мар'їнському та херсонському напрямках на лівому березі Дніпра.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 п'ятниці на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці, протягом доби відбулося 70 бойових зіткнень.

Найбільше атак окупантів відбито на авдіївському напрямку. "На авдіївському напрямку наші захисники відбили 27 атак у районі Авдіївки та ще дві атаки поблизу Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог за підтримки авіації продовжує спроби захопити Авдіївку", - йдеться в повідомленні.

На лиманському напрямку ЗСУ відбили вісім атак противника поблизу населених пунктів Терни, Ямполівка, Торське Донецької області та Білогорівка Луганської області, на бахмутському напрямку - п'ять атак поблизу Богданівки, Іванівського, Андріївки Донецької області, на мар'їнському напрямку - сім атак неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області.

"На херсонському напрямку ворог ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено дві спроби штурму позицій наших військ", - розповіли в Генштабі.

На куп'янському, новопавлівському та запорізькому напрямках ворог наступальних дій не вів.

На північному та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює українські населені пункти з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж держкордону. На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань на території Білорусі не виявлено.

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:23 16.02.2024
Окупанти за добу завдали восьми ракетних і 49 авіаударів по Україні, обстріляли понад 90 населених пунктів

Окупанти за добу завдали восьми ракетних і 49 авіаударів по Україні, обстріляли понад 90 населених пунктів

19:22 16.02.2024
ЗСУ завдали за добу ударів по 14 місцях скупчення окупантів, одному ЗРК і двом РЛС

ЗСУ завдали за добу ударів по 14 місцях скупчення окупантів, одному ЗРК і двом РЛС

07:54 16.02.2024
ЗС України за добу ліквідували 1210 окупантів

ЗС України за добу ліквідували 1210 окупантів

07:33 16.02.2024
Генштаб ЗСУ: На фронті відбулося 95 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку відбито 33 атаки противника

Генштаб ЗСУ: На фронті відбулося 95 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку відбито 33 атаки противника

07:21 16.02.2024
Генштаб ЗСУ: За минулу добу армія РФ здійснила 34 ракетних і 85 авіаударів

Генштаб ЗСУ: За минулу добу армія РФ здійснила 34 ракетних і 85 авіаударів

07:19 16.02.2024
Генштаб ЗСУ: Авіація завдала ударів по 12 районах скупчення сил противника

Генштаб ЗСУ: Авіація завдала ударів по 12 районах скупчення сил противника

19:28 15.02.2024
ЗСУ завдали за добу ударів по 14 місцях скупчення окупантів

ЗСУ завдали за добу ударів по 14 місцях скупчення окупантів

19:14 15.02.2024
За добу на фронті було 51 бойове зіткнення, ЗС України відбили 17 атак окупантів на мар'їнському напрямку і 15 на авдіївському

За добу на фронті було 51 бойове зіткнення, ЗС України відбили 17 атак окупантів на мар'їнському напрямку і 15 на авдіївському

08:12 15.02.2024
Сили оборони за добу ліквідували 950 окупантів і 54 артилерійські системи

Сили оборони за добу ліквідували 950 окупантів і 54 артилерійські системи

07:52 15.02.2024
Українські ракетники за добу вдарили по шести районах розміщення сил армії РФ, а також вразили три РЕБи

Українські ракетники за добу вдарили по шести районах розміщення сил армії РФ, а також вразили три РЕБи

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

3-тя ОШБр: Росіяни кидають усю міць своєї армії на Авдіївку, тут значно важче, ніж було в Бахмуті

В Україні за кошти Німеччини буде побудовано до 2 тис. квартир для переселенців - Міжнародна організація з міграції

МЗС України вважає неприйнятними антиукраїнські акції в Польщі, вони порушують принципи українсько-польської солідарності - речник

Кабмін передбачив повноваження командирів частин щодо списання майна своїми наказами незалежно від номенклатури служб забезпечення

У районі Авдіївки проводяться рейдово-ударні дії, логістика працює, станом на 13:00 заблокованих українських підрозділів немає – Тарнавський

ОСТАННЄ

Ізраїль не буде евакуювати цивільних осіб із Рафаха до Єгипту

Найбільше ДТП за участю українських водіїв у 2023 р. сталося в Польщі - МТСБУ

3-тя ОШБр: Росіяни кидають усю міць своєї армії на Авдіївку, тут значно важче, ніж було в Бахмуті

ППО збила ворожу ракету над Криворізьким районом - голова ОВА

На Київщині МОМ відновить п'ять будинків, знищених окупантами - голова ОВА

В Україні за кошти Німеччини буде побудовано до 2 тис. квартир для переселенців - Міжнародна організація з міграції

В Авдіївку терміново відправлено 150 FPV-дронів як допомогу - Кличко

Росіяни здійснили три невдалі штурми українських позицій на лівобережжі Дніпра - Сили оборони півдня

Кулеба: Політковська, Литвиненко, Магнітський, Нємцов, Навальний - це лише деякі в довгому списку критиків, убитих Путіним

МЗС України вважає неприйнятними антиукраїнські акції в Польщі, вони порушують принципи українсько-польської солідарності - речник

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА