За добу на фронті було 70 бойових зіткнень, ЗСУ відбили 29 атак окупантів на авдіївському напрямку

Сили оборони України за минулу добу відбили атаки та штурми російських окупантів на лиманському, бахмутському, авдіївському, мар'їнському та херсонському напрямках на лівому березі Дніпра.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 п'ятниці на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці, протягом доби відбулося 70 бойових зіткнень.

Найбільше атак окупантів відбито на авдіївському напрямку. "На авдіївському напрямку наші захисники відбили 27 атак у районі Авдіївки та ще дві атаки поблизу Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог за підтримки авіації продовжує спроби захопити Авдіївку", - йдеться в повідомленні.

На лиманському напрямку ЗСУ відбили вісім атак противника поблизу населених пунктів Терни, Ямполівка, Торське Донецької області та Білогорівка Луганської області, на бахмутському напрямку - п'ять атак поблизу Богданівки, Іванівського, Андріївки Донецької області, на мар'їнському напрямку - сім атак неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області.

"На херсонському напрямку ворог ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено дві спроби штурму позицій наших військ", - розповіли в Генштабі.

На куп'янському, новопавлівському та запорізькому напрямках ворог наступальних дій не вів.

На північному та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює українські населені пункти з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж держкордону. На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань на території Білорусі не виявлено.