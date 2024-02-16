ППО збила ворожу ракету над Криворізьким районом - голова ОВА

Сили та засоби протиповітряної оборони збили ворожу ракету над Криворізьким районом Дніпропетровської області, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Уже надвечір українські захисники збили над Криворізьким районом ракету. Дякую за роботу!", - написав Лисак у телеграм-каналі.

Окрім цього, у п'ятницю росіяни атакували двома дронами-камікадзе й обстріляли з важкої артилерії Марганецьку громаду, наслідки атаки уточнюються. Постраждалих немає.