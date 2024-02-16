В Україні за кошти Німеччини буде побудовано до 2 тис. квартир для переселенців - Міжнародна організація з міграції

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, Міжнародна організація з міграції (МОМ), п'ять обласних державних адміністрацій і дванадцять громад підписали у п'ятницю меморандуми про співпрацю, що дасть змогу забезпечити доступним житлом переселенців і постраждалих від війни людей.

Як повідомляє пресслужба МОМ у п'ятницю, проєкт, фінансований Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини через Німецький банк розвитку, передбачає будівництво до 2 тис. квартир для близько 6 тис. людей у містах Хотин та Чернівці Чернівецької області, Коломия Івано-Франківської області, Ірпінь та с. Горенка Київської області, Агрономічне, Ладижин та Хмільник Вінницької області, Старий Самбір, Дрогобич і Кам'янка-Бузька Львівської області.

При цьому останні дві громади приймають переселенців із Сєвєродонецька Луганської області, з яким також підписано меморандум про взаєморозуміння щодо реалізації житлового проєкту.

"Житло стане доступним для внутрішньо переміщених осіб і вразливого місцевого населення завдяки механізму оренди, який буде розроблено та впроваджено в рамках проєкту", - йдеться в повідомленні.

Міністерство з реінтеграції тимчасово окупованих територій здійснюватиме загальну координацію проєкту.

"За останніми даними МОМ, п'ята частина внутрішньо переміщених осіб планує залишитися та інтегруватися у своєму нинішньому місці проживання. Пошук довгострокових рішень житлових проблем є запорукою успіху... Правові та технічні положення, апробовані в рамках проєкту доступного житла, можуть стати підґрунтям для подальших масштабних проєктів міжнародної допомоги у сфері житлової політики в Україні", - зазначила голова Представництва МОМ в Україні Алессія Скіавон.