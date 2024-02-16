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17:31 16.02.2024

Росіяни здійснили три невдалі штурми українських позицій на лівобережжі Дніпра - Сили оборони півдня

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Росіяни здійснили три невдалі штурми українських позицій на лівобережжі Дніпра - Сили оборони півдня

В операційній зоні Сил оборони півдня тривають контрбатарейна боротьба і бойові зіткнення, протягом доби ворог здійснив три безуспішні штурми українських позицій на лівобережжі Дніпра, повідомляє пресслужба командування.

"Ворог не полишає свого наміру вибити наші підрозділи із зайнятих позицій на лівому березі Дніпра. Протягом доби наважився на три невдалі штурми, але, зазнавши втрат, відійшов на свої вихідні позиції", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі в п'ятницю.

Крім цього, росіяни продовжують вести аеророзвідку, тиснуть артилерійськими обстрілами, а також застосовують ударні дрони різних типів.

На бойовому чергуванні перебувають три кораблі ворожого флоту: два у Чорному та один в Азовському морях. Ракетоносії заведені в пункти базування.

 

Теги: #війна #зсу

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