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15:41 16.02.2024

3 ОШБр: Ситуація в Авдіївці надзвичайно важка, наша бригада фактично "стерла" два ворожі підрозділи

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3 ОШБр: Ситуація в Авдіївці надзвичайно важка, наша бригада фактично "стерла" два ворожі підрозділи

Незважаючи на те, що окупанти зазнають непропорційних втрат, ситуація в Авдіївці залишається надзвичайно важкою, заявляє Третя окрема штурмова бригада (3 ОШБр).

"Проти сил Третьої окремої штурмової бригади на нашій ділянці фронту в Авдіївці - не менше ніж 15 тисяч особового складу армії ворога. Наша бригада завдала критичних уражень 74-й та 114-й окремим мотострілецьким бригадам зс рф. Обидва ворожі підрозділи — фактично "стерті". Попередньо реальна кількість втрат оцінюється в 4200 "200-ми" та "300-ми" противника", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі у п'ятницю.

Зазначається, що "вагомих втрат" зазнає і 30 окрема мотострілецька бригада ЗС РФ, тривають бої проти 35 та 55 ОМСБр 41 армії та проти 21 та 15 ОМСБр 2-ї армії.

"За наявними даними Третьої штурмової, сили противника на нашій ділянці фронту такі: 35-та; 55-та й 74-та окремі мотострілецькі бригади зі складу 41-ої загальновійськової армії. Також: 15-та, 21-ша й 30-та окремі мотострілецькі бригади зі складу 2-ої загальновійськової армії. Проти українських сил, зокрема, воює 114-та окрема мотострілецька бригада - колишній 11-й окремий мотострілецький полк так званої "ДНР", - заявили в 3 ОШБр.

Крім того, окремі завдання виконує особовий склад ГРУ, який здійснює нічні штурми з застосуванням засобів нічного бачення, проводить диверсії, а також коригує удари авіації та артилерії.

 

Теги: #війна #авдіївка

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