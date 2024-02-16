Події

15:15 16.02.2024

Зеленський про ситуацію в Авдіївці: Наші військові - це головне, треба обходитися меншими втратами

2 хв читати
Зеленський про ситуацію в Авдіївці: Наші військові - це головне, треба обходитися меншими втратами

Президент України Володимир Зеленський заявив, що послав сигнал керівництву Збройних сил щодо необхідності мінімізації втрат серед військових у боях з окупантами, зокрема, на авдіївському напрямку (Донецька область).

"Що стосується Авдіївки: ситуація там (складна - ІФ-У) не перший день. Ми пам'ятаємо, що робить Росія з нашими містами і селами. Вони не заспокояться, поки повністю не знищать усе живе, що там є", - заявив він на пресконференції з німецьким канцлером Олафом Шольцом, відповідаючи на запитання журналістів.

За словами Зеленського, українські військові зараз героїчно захищають стратегічні об'єкти й логістичні шляхи в районі Авдіївки, які можуть привести ворога до просування вперед.

Він також зазначив, що детально обізнаний щодо ситуації в тому районі й перебуває в постійному контакті з військовим керівництвом.

"Водночас я не буду говорити про те, які нові військові підходи вони використовують. Їхнє завдання - робити все, щоб захистити перш за все наших людей", - сказав Зеленський.

Глава держави також наголосив, що життя українських військових - це головне.

"І це головний сигнал від мене: наші військові - це найголовніше, що в нас є. І це і є наша найголовніша зброя. Кожен може сказати, що війна - це втрати. Ні. Перш за все треба, щоб ми обходилися меншими втратами. Саме такий сигнал отримує від мене керівництво (Сил оборони - ІФ-У). Ну а там, на полі бою вже професіонали. Вони знають, що їм робити", - сказав президент.

 

Теги: #авдіївка #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:03 16.02.2024
Командування ОСУВ "Таврія" прийняло рішення відійти з позиції "Зеніт" на південно-східній околиці Авдіївки - Тарнавський

Командування ОСУВ "Таврія" прийняло рішення відійти з позиції "Зеніт" на південно-східній околиці Авдіївки - Тарнавський

15:02 16.02.2024
Зеленський про смерть Навального: Очевидно, що він убитий Путіним, як і тисячі інших, закатованих цією "істотою"

Зеленський про смерть Навального: Очевидно, що він убитий Путіним, як і тисячі інших, закатованих цією "істотою"

13:04 16.02.2024
У Берліні відбуваються переговори Зеленського й Шольца

У Берліні відбуваються переговори Зеленського й Шольца

11:19 16.02.2024
Зеленський прибув до Німеччини

Зеленський прибув до Німеччини

10:51 16.02.2024
Зеленський: Європа навчилася будувати мир, і ми маємо зберегти цей досвід

Зеленський: Європа навчилася будувати мир, і ми маємо зберегти цей досвід

10:14 16.02.2024
Армія РФ застосовує фосфорні боєприпаси під час спроб захопити Авдіївку - 3 ОШБр

Армія РФ застосовує фосфорні боєприпаси під час спроб захопити Авдіївку - 3 ОШБр

09:56 16.02.2024
Російські війська проводять тактичний обхід Авдіївки, що може змусити ЗСУ відійти зі своїх позицій у населеному пункті - ISW

Російські війська проводять тактичний обхід Авдіївки, що може змусити ЗСУ відійти зі своїх позицій у населеному пункті - ISW

01:27 16.02.2024
Ситуація в Авдіївці складна, але контрольована

Ситуація в Авдіївці складна, але контрольована

23:03 15.02.2024
Зеленський доручив Шмигалю обговорити з прем'єром Польщі ситуацію на кордоні

Зеленський доручив Шмигалю обговорити з прем'єром Польщі ситуацію на кордоні

22:55 15.02.2024
Створюємо для нашої держави нову архітектуру безпеки

Створюємо для нашої держави нову архітектуру безпеки

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Командування ОСУВ "Таврія" прийняло рішення відійти з позиції "Зеніт" на південно-східній околиці Авдіївки - Тарнавський

Німеччина та Україна уклали двосторонню угоду у сфері безпеки - Шольц

УФСВП повідомило про смерть Навального

У Берліні відбуваються переговори Зеленського й Шольца

Польські фермери заблокували рух вантажівок на під'їзді до ПП "Корчова" на кордоні з Україною

ОСТАННЄ

У зв'язку з пошкодженням контактної мережі в Польщі українські поїзди до та з Перемишля можуть затримуватися - "Укрзалізниця"

Колишнього заступника директора держпідприємства, який брав участь у заволодінні заарештованими нафтопродуктами на 967 млн грн, заарештовано з альтернативою застави понад 9 млн грн

Організатори виставки Deciding Your Tomorrow в Мюнхені сподіваються, що її відвідають американські конгресмени

Німеччина та Україна уклали двосторонню угоду у сфері безпеки - Шольц

УФСВП повідомило про смерть Навального

Тіла 58 українських захисників повернуто на Батьківщину - Коордштаб з питань поводження з військовополоненими

Жодні диво-технології не допоможуть кардинально змінити хід тривалої війни, вважає Буданов

Польські фермери заблокували рух вантажівок на під'їзді до ПП "Корчова" на кордоні з Україною

Українцям дозволили подавати звіти про ремонт пошкодженого житла на порталі "Дія"

В Україні в суботу збережеться похмура, відносно тепла погода, місцями з невеликим дощем

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА