Зеленський про ситуацію в Авдіївці: Наші військові - це головне, треба обходитися меншими втратами

Президент України Володимир Зеленський заявив, що послав сигнал керівництву Збройних сил щодо необхідності мінімізації втрат серед військових у боях з окупантами, зокрема, на авдіївському напрямку (Донецька область).

"Що стосується Авдіївки: ситуація там (складна - ІФ-У) не перший день. Ми пам'ятаємо, що робить Росія з нашими містами і селами. Вони не заспокояться, поки повністю не знищать усе живе, що там є", - заявив він на пресконференції з німецьким канцлером Олафом Шольцом, відповідаючи на запитання журналістів.

За словами Зеленського, українські військові зараз героїчно захищають стратегічні об'єкти й логістичні шляхи в районі Авдіївки, які можуть привести ворога до просування вперед.

Він також зазначив, що детально обізнаний щодо ситуації в тому районі й перебуває в постійному контакті з військовим керівництвом.

"Водночас я не буду говорити про те, які нові військові підходи вони використовують. Їхнє завдання - робити все, щоб захистити перш за все наших людей", - сказав Зеленський.

Глава держави також наголосив, що життя українських військових - це головне.

"І це головний сигнал від мене: наші військові - це найголовніше, що в нас є. І це і є наша найголовніша зброя. Кожен може сказати, що війна - це втрати. Ні. Перш за все треба, щоб ми обходилися меншими втратами. Саме такий сигнал отримує від мене керівництво (Сил оборони - ІФ-У). Ну а там, на полі бою вже професіонали. Вони знають, що їм робити", - сказав президент.