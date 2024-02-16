УФСВП повідомило про смерть Навального

Управління ФСВП Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу повідомило на своєму сайті про смерть Олексія Навального.

"16.02.2024 у виправній колонії №3 засуджений Навальний О. А. після прогулянки відчув себе погано, практично одразу втративши свідомість", - ідеться в повідомленні.

У заяві наголошується, що медичні працівники установи негайно прибули, "було викликано екіпаж швидкої медичної допомоги".

"Проведено всі необхідні реанімаційні заходи, які позитивних результатів не дали. Лікарі швидкої медичної допомоги констатували смерть засудженого. Причини смерті встановлюються", - йдеться в повідомленні УФСВП.