Політика

15:08 16.02.2024

Мішель: За смерть Навального відповідальний російський режим

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Мішель: За смерть Навального відповідальний російський режим

Президент Європейської Ради Шарль Мішель поклав відповідальність за смерть російського опозиціонера Олексія Навального на режим, який діє в країні.

Про це Мішель написав на своїй сторінці в Х, коментуючи повідомлення про смерть Навального.

"Олексій Навальний боровся за цінності свободи й демократії. Заради своїх ідеалів він приніс найвищу жертву. ЄС покладає на російський режим одноосібну відповідальність за цю трагічну смерть", - написав президент Євроради.

Він також висловив "найглибші співчуття його сім'ї та тим, хто бореться за демократію в усьому світі в найтемніших умовах".

"Бійці гинуть. Але боротьба за свободу ніколи не закінчується", - додав Мішель.

 

Теги: #навальний #мішель

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