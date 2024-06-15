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20:45 15.06.2024

Будь-який майбутній діалог із РФ має базуватися на міжнародному праві та статуті ООН, і саме Україна має вирішити, коли він стане можливим, - голова Європарламенту

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Будь-який майбутній діалог із РФ має базуватися на міжнародному праві та статуті ООН, і саме Україна має вирішити, коли він стане можливим, - голова Європарламенту

Будь-яка комунікація з Росією щодо мирного врегулювання повинна базуватися на міжнародному праві і статуті ООН, водночас, саме Україна повинна вирішити, коли така комунікація стане можливою, заявив голова Європейського парламенту Шарль Мішель.

"По-перше, міжнародне право та Статут ООН мають стати основою справедливого миру в Україні. Незалежно від континенту, історії, релігії, кольору шкіри, ми всі маємо один і той самий дороговказний компас, а це Статут ООН і його принципи суверенітету, територіальної цілісності, людської гідності та права на самооборону. Ці принципи універсальні, і ви повинні їх дотримуватися", - заявив Мішель на пленарному засіданні Саміту миру.

Як він наголосив, "у цій війні є один агресор, і це Росія, і одна жертва - народ України і люди України. Вони мають право захищати своїх дітей, свої будинки і свої громади", - сказав Мішель.

"Мир вимагає діалогу. Будь-який майбутній діалог із Росією має бути заснований на міжнародному праві та статуті ООН, і саме Україна має вирішити, коли він стане можливим. Ця війна - пряма атака на глобальний порядок, заснований на правилах. Нам потрібна глобальна відповідь. Нам усім належить зробити вибір, чи не так? Дозволити світу летіти назад, або ж вистояти і піти вперед до міжнародного права", - заявив він.

Крім того, на думку голови Європарламенту, "ця повномасштабна війна - щось більше, ніж атака на безпеку Європи, на ідею Європи". "Це спроба повернути всіх нас у темне минуле, у світ ядерного протистояння, драматичної відсутності продовольчої безпеки, економічних протиріч. Ця війна - спроба замінити силу закону законом сили. І ми не можемо здатися".

Шарль Мішель також наголосив, що самі погрози Росії застосувати ядерну зброю абсолютно неприйнятні та безвідповідальні. "Це ризик ядерного інциденту з наслідками для всього світу, і саме тому ЄС рішуче підтримує роботу генерального директора МАГАТЕ та співробітників на місцях".

 

 

 

Теги: #саміт_миру #мішель

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