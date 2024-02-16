Кулеба: Політковська, Литвиненко, Магнітський, Нємцов, Навальний - це лише деякі в довгому списку критиків, убитих Путіним

Після кожного вбивства президентом РФ Володимиром Путіним своїх критиків виникало обурення, але після того як світові лідери знову потискали йому руку, це спонукало його продовжувати вбивати людей, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Політковська, Литвиненко, Магнітський, Нємцов, Навальний - це лише деякі з найвідоміших імен у довгому списку критиків, убитих Путіним. Після кожного вбивства виникало обурення, але Путіну врешті-решт це зійшло з рук, і світові лідери знову потискали йому руку. Це спонукало його продовжувати вбивати людей", - написав Кулеба в соцмережі Х.

Він зазначив, що сьогодні деякі голоси продовжують закликати до того, щоб Путіна "почули і з ним провели переговори".

"Пора покласти край наївності. Перш ніж розпочнеться будь-яка значуща взаємодія з Москвою, Росію потрібно перемогти в Україні, а Путін має, нарешті, засвоїти урок", - заявив міністр.

Раніше стало відомо, що управління ФСВП Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу повідомило на своєму сайті про смерть Олексія Навального.