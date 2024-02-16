Тіла 58 українських захисників повернуто на Батьківщину - Коордштаб з питань поводження з військовополоненими

Відбувся черговий репатріаційний захід, за результатами якого в Україну повернуто 58 загиблих захисників, повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"Полеглих Оборонців України було повернено завдяки взаємодії співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими з Об’єднаним центром при СБУ, МВС України (Секретаріат уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин), ЗС України (ЦУ ЦВС), ГУ ДСНС України, іншими представниками структур сектору безпеки та оборони України", - ідеться в повідомленні Коордштабу в телеграм-каналі в п'ятницю.

"Окрема подяка за сприяння Міжнародному комітету Червоного Хреста", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляється, Збройні сили України забезпечать перевезення репатрійованих тіл і останків до визначених державних установ для передання представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих.

"Тіла наших захисників після ідентифікації будуть передані рідним для гідного поховання", - зазначено в повідомленні.