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12:49 16.02.2024

Жодні диво-технології не допоможуть кардинально змінити хід тривалої війни, вважає Буданов

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Жодні диво-технології не допоможуть кардинально змінити хід тривалої війни, вважає Буданов

Жодні диво-технології, на жаль, не допоможуть кардинально змінити хід тривалої війни, значно важливішими є інші чинники, вважає начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

"Питання в тому, як розподіляти ресурси, як використовувати те, що є, і як планувати лінії постачання. У тривалій війні перемагає та сторона, яка має більш потужну економіку й логістику", - заявив Буданов в інтерв'ю французькому виданню Liberation.

За його словами, ситуація на полі бою залишається важкою, але не критичною.

"Наша війна не унікальна. Це просто конфлікт високої інтенсивності з використанням усього спектру наявних озброєнь. Ми не стоїмо на порозі застосування зброї масового ураження, але все інше - від підводних човнів до стратегічної авіації - використовується вже давно", - сказав Буданов. 

Теги: #війна #технології #буданов

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