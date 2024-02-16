Українцям дозволили подавати звіти про ремонт пошкодженого житла на порталі "Дія"

На порталі "Дія" з'явилася можливість подати звіт про виконаний за кошти за програмою "єВідновлення" ремонт пошкодженого житла. Ця послуга раніше була доступна лише в застосунку, повідомила пресслужба Мінцифри в п'ятницю.

"Українці, які зробили ремонт пошкодженого житла за програмою "єВідновлення", можуть подати звіт через портал "Дія". Раніше послуга була доступна лише в застосунку", - йдеться в повідомленні Мінцифри на фейсбук-сторінці.

У Міністерстві нагадали, що громадяни, які отримали виплату до 200 тис. грн подають фінальні звіти протягом 15 днів після завершення ремонту. Проміжні звіти мають подати українці, виплата яким перевищує 200 тис. грн, оскільки сума їм зараховується частинами у 30% та 70%. Після завершення ремонту, вони також подають фінальний звіт.

Зазначається, що на порталі "Дія" потрібно зайти в опцію меню "компенсація за пошкоджене майно", обрати об'єкт нерухомого майна із заявою в статусі "кошти зараховані" та після цього обрати опцію "повідомити про ремонт".

Щоб подати звіт у застосунку "Дія", потрібно вибрати в меню "єВідновлення" - "заява про виплату" - "повідомити про ремонт".

Повідомляється, що звіти також можна подавати онлайн через центри адміністративних послуг або нотаріуса.

Раніше повідомлялося, що українці фактично вже використали на ремонт пошкодженого житла понад 1 млрд 782,8 тис. грн із більш ніж 3,5 млрд грн, які були перераховані їм за програмою "єВідновлення".