Події

07:33 16.02.2024

Генштаб ЗСУ: На фронті відбулося 95 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку відбито 33 атаки противника

2 хв читати
Генштаб ЗСУ: На фронті відбулося 95 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку відбито 33 атаки противника

Протягом минулої доби на фронті відбулося 95 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку відбито 33 атаки противника, повідомляється у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 6:00 п'ятниці.

У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Північ" на волинському та поліському напрямках оперативна обстановка залишається без істотних змін.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Бєлгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку нашими захисниками відбито 3 атаки ворога біля Синьківки та Іванівки Харківської області.

На лиманському напрямку українські воїни відбили 6 атак противника в районах населених пунктів Терни, Ямполівка та Веселе Донецької області.

На бахмутському напрямку Силами оборони відбито 10 атак противника неподалік Богданівки, Іванівського, Кліщіївки, Андріївки Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони минулої доби відбили 28 атак ворога неподалік Авдіївки, Ласточкиного та ще 5 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області. Згідно з ухваленим рішенням, відбувається планове посилення підрозділів та здійснюється маневр військами на загрозливих напрямках.

На мар'їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника поблизу Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 34 атаки.

На новопавлівському напрямку нашими захисниками відбито 3 атаки ворога південніше від Пречистівки та в районі Старомайорського Донецької області.

На запорізькому напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку українські воїни продовжують заходи з розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, минулої доби противник здійснив три безуспішні штурмові дії.

Водночас наші захисники продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:21 16.02.2024
Генштаб ЗСУ: За минулу добу армія РФ здійснила 34 ракетних і 85 авіаударів

Генштаб ЗСУ: За минулу добу армія РФ здійснила 34 ракетних і 85 авіаударів

07:19 16.02.2024
Генштаб ЗСУ: Авіація завдала ударів по 12 районах скупчення сил противника

Генштаб ЗСУ: Авіація завдала ударів по 12 районах скупчення сил противника

19:28 15.02.2024
ЗСУ завдали за добу ударів по 14 місцях скупчення окупантів

ЗСУ завдали за добу ударів по 14 місцях скупчення окупантів

19:14 15.02.2024
За добу на фронті було 51 бойове зіткнення, ЗС України відбили 17 атак окупантів на мар'їнському напрямку і 15 на авдіївському

За добу на фронті було 51 бойове зіткнення, ЗС України відбили 17 атак окупантів на мар'їнському напрямку і 15 на авдіївському

08:12 15.02.2024
Сили оборони за добу ліквідували 950 окупантів і 54 артилерійські системи

Сили оборони за добу ліквідували 950 окупантів і 54 артилерійські системи

07:52 15.02.2024
Українські ракетники за добу вдарили по шести районах розміщення сил армії РФ, а також вразили три РЕБи

Українські ракетники за добу вдарили по шести районах розміщення сил армії РФ, а також вразили три РЕБи

07:48 15.02.2024
На фронті за добу було 83 зіткнення, 40 атак ворога ЗС України відбили на авдіївському напрямку

На фронті за добу було 83 зіткнення, 40 атак ворога ЗС України відбили на авдіївському напрямку

07:38 15.02.2024
Окупанти за добу завдали по Україні чотири ракетних і 106 авіаційних ударів

Окупанти за добу завдали по Україні чотири ракетних і 106 авіаційних ударів

19:57 14.02.2024
Українська авіація завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу ворога

Українська авіація завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу ворога

19:55 14.02.2024
Протягом доби ворог завдав чотири ракетних і 91 авіаудар, здійснив 83 обстріли з РСЗВ - Генштаб ЗСУ

Протягом доби ворог завдав чотири ракетних і 91 авіаудар, здійснив 83 обстріли з РСЗВ - Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ВИБУХ У МИРГОРОДІ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Президент провів нараду щодо ситуації на фронті з головкомом і міністром оборони

Зеленський доручив Шмигалю обговорити з прем'єром Польщі ситуацію на кордоні

Створюємо для нашої держави нову архітектуру безпеки

Зеленський обговорив із Радою підприємців тиск правоохоронців на легальний бізнес, оновлення принципів роботи БЕБ, підтримку підприємств ВПК

ОСТАННЄ

Унаслідок обстрілів Очаківської громади є пошкодження житлових будинків та інфраструктури

У Чорному морі два ворожі кораблі, ракетоносців немає

16 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

Google запускає кампанію з боротьби з дезінформацією напередодні виборів у ЄС

Колишнього інформатора ФБР звинувачують у брехні про роль Байденів у бізнесі в Україні

Парламент Греції легалізував одностатеві шлюби

США провели кібератаку на іранський корабель-шпигун

Протисупутниковий потенціал Росії викликає занепокоєння, але безпосередньої загрози немає

Ситуація в Авдіївці складна, але контрольована

Кулеба обговорив із главою МЗС Нідерландів посилення санкцій, конфіскацію активів РФ і військову допомогу Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА