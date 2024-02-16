Генштаб ЗСУ: На фронті відбулося 95 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку відбито 33 атаки противника

Протягом минулої доби на фронті відбулося 95 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку відбито 33 атаки противника, повідомляється у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 6:00 п'ятниці.

У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Північ" на волинському та поліському напрямках оперативна обстановка залишається без істотних змін.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Бєлгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку нашими захисниками відбито 3 атаки ворога біля Синьківки та Іванівки Харківської області.

На лиманському напрямку українські воїни відбили 6 атак противника в районах населених пунктів Терни, Ямполівка та Веселе Донецької області.

На бахмутському напрямку Силами оборони відбито 10 атак противника неподалік Богданівки, Іванівського, Кліщіївки, Андріївки Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони минулої доби відбили 28 атак ворога неподалік Авдіївки, Ласточкиного та ще 5 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області. Згідно з ухваленим рішенням, відбувається планове посилення підрозділів та здійснюється маневр військами на загрозливих напрямках.

На мар'їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника поблизу Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 34 атаки.

На новопавлівському напрямку нашими захисниками відбито 3 атаки ворога південніше від Пречистівки та в районі Старомайорського Донецької області.

На запорізькому напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку українські воїни продовжують заходи з розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, минулої доби противник здійснив три безуспішні штурмові дії.

Водночас наші захисники продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.