Генштаб ЗСУ: За минулу добу армія РФ здійснила 34 ракетних і 85 авіаударів

Ворог завдав 34 ракетних і 85 авіаційних ударів, здійснив 114 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, повідомляється у зведенні Генштабу Збройних сил України в п'ятницю вранці.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали лікарні, приватні та багатоквартирні житлові будинки, інша цивільна інфраструктура", - наголошується у зведенні Генштабу.

Авіаційних ударів зазнали: Охрімівка, Мала Вовча, Нестерне, Бударки, Чорне, Колодязне, Іванівка Харківської області; Стельмахівка, Новолюбівка, Білогорівка Луганської області, Терни, Новосадове, Іванівське, Часів Яр, Костянтинівка, Кліщіївка, Нью-Йорк, Авдіївка, Новоселівка Перша, Очеретине, Бердичі, Орлівка, Ласточкине, Георгіївка, Водяне, Шевченко, Старомайорське Донецької області; Новодарівка Запорізької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.