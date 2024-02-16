Події

01:27 16.02.2024

Ситуація в Авдіївці складна, але контрольована

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Ситуація в Авдіївці складна, але контрольована

Станом на 23:00 15 лютого 2024 року ситуація в Авдіївці складна, але контрольована. Запеклі бої тривають у межах міста. Наші війська застосовують усі наявні сили та засоби для стримування ворога, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Згідно з ухваленим рішенням, відбувається планове посилення підрозділів і здійснюється маневр військами на загрозливих напрямках. Крім того, виділено додатковий ресурс боєприпасів та інших засобів ураження. Підготовлено нові позиції і продовжують готуватися потужні укріплення з урахуванням усіх можливих сценаріїв. Командири на місцях знають своє завдання і виконують його згідно з планом Головнокомандувача Збройних Сил України щодо стабілізації ситуації на цьому напрямку. Управління військами - стійке та ефективне", - написав Тарнавський у телеграм-каналі в п'ятницю.

Також Тарнавський написав, що "ми цінуємо кожен клаптик української землі, але найвища цінність і пріоритет для нас - збереження життя українського солдата".

"Авдіївська оборонна операція триває. Наші воїни й надалі знищують армію окупанта та перемелюють ресурси й резерви ворога, які той, не шкодуючи, кидає в бій. Збройні Сили України та інші складові Сил оборони України працюють єдиним монолітом", - заявив Тарнавський.

Теги: #україна #авдіївка #тарнавський

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