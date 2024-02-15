Події

22:47 15.02.2024

Зеленський обговорив із Радою підприємців тиск правоохоронців на легальний бізнес, оновлення принципів роботи БЕБ, підтримку підприємств ВПК

2 хв читати
Зеленський обговорив із Радою підприємців тиск правоохоронців на легальний бізнес, оновлення принципів роботи БЕБ, підтримку підприємств ВПК

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із членами Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану, повідомляє інтернет-представництво президента України в четвер увечері.

У зустрічі взяли участь члени Ради та представники органів влади, зокрема керівник Офісу президента Андрій Єрмак, перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко, віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій України - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, генеральний прокурор України Андрій Костін, заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма, радник керівника Офісу глави держави Дар'я Зарівна.

"Я за те, щоб державні інституції допомагали підприємцям. Ви зараз готові діяти, у вас є енергія сфокусуватися на цих питаннях. Тому що ви живете цим і знаєте, які закони потребують змін, які правки необхідно внести, яку реформу довести до парламенту", - сказав Володимир Зеленський.

Учасники зустрічі обговорили питання зменшення тиску правоохоронців на легальний бізнес, оновлення принципів роботи Бюро економічної безпеки, а також необхідність підтримки підприємств ВПК, зміни до законодавства.

Особливу увагу приділили впровадженню цифрових рішень для осучаснення взаємодії держави та бізнесу, а саме - створенню платформи для отримання зворотного зв'язку від бізнесу та аналітичного модуля до Єдиного реєстру досудових розслідувань, що дасть змогу в режимі реального часу бачити повну картину щодо кримінальних проваджень у країні. Очікується, що цифрова платформа сприятиме налагодженню зворотного зв'язку влади та бізнесу - регіонального, дрібного, середнього - і дасть розуміння та можливість систематизувати питання, які передусім турбують підприємців, і визначити шляхи покращення бізнес-середовища.

Щодо кожного з обговорених питань було окреслено план дій та способи участі бізнесу в напрацюванні системних, конкретних рішень із залученням Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану, широкого кола бізнесменів та на базі платформи "Зроблено в Україні".

Підприємці подякували президенту та іншим представникам влади за конструктивний діалог.

Теги: #рада #україна #підприємництво #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:39 15.02.2024
Окупанти за добу обстріляли сім громад прикордоння Сумської області

Окупанти за добу обстріляли сім громад прикордоння Сумської області

23:09 15.02.2024
Президент провів нараду щодо ситуації на фронті з головкомом і міністром оборони

Президент провів нараду щодо ситуації на фронті з головкомом і міністром оборони

23:03 15.02.2024
Зеленський доручив Шмигалю обговорити з прем'єром Польщі ситуацію на кордоні

Зеленський доручив Шмигалю обговорити з прем'єром Польщі ситуацію на кордоні

22:55 15.02.2024
Створюємо для нашої держави нову архітектуру безпеки

Створюємо для нашої держави нову архітектуру безпеки

18:41 15.02.2024
Переговори про ліцензування експорту української агропродукції незабаром перейдуть на політичний рівень - Мінсільгосп Польщі

Переговори про ліцензування експорту української агропродукції незабаром перейдуть на політичний рівень - Мінсільгосп Польщі

17:23 15.02.2024
У НАТО союзники обговорили важливість подальшої підтримки України

У НАТО союзники обговорили важливість подальшої підтримки України

16:08 15.02.2024
Генеральний інспектор бундесверу пообіцяв додаткову військову допомогу Україні на суму €100 млн

Генеральний інспектор бундесверу пообіцяв додаткову військову допомогу Україні на суму €100 млн

15:06 15.02.2024
У Брюсселі розпочалося засідання Ради Україна-НАТО, Умєров – через відеозв'язок

У Брюсселі розпочалося засідання Ради Україна-НАТО, Умєров – через відеозв'язок

11:34 15.02.2024
Зеленський 16 лютого відвідає Німеччину і Францію для переговорів із Шольцом і Макроном

Зеленський 16 лютого відвідає Німеччину і Францію для переговорів із Шольцом і Макроном

11:30 15.02.2024
Австралія виділяє $AU50 млн на військову допомогу Україні - посол

Австралія виділяє $AU50 млн на військову допомогу Україні - посол

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Президент провів нараду щодо ситуації на фронті з головкомом і міністром оборони

Зеленський доручив Шмигалю обговорити з прем'єром Польщі ситуацію на кордоні

Створюємо для нашої держави нову архітектуру безпеки

Кількість загиблих унаслідок ворожого авіаудару по Вільхуватській громаді збільшилася до трьох осіб

На запорізькому напрямку обстановка залишається стабільною, загрози Запоріжжю немає

ОСТАННЄ

Авіаудар на Харківщині: Загинули три людини, ще двоє постраждали

Через обстріли в с. Зоря загинула жінка, поранено двох чоловіків

Завданнями Спільного центру України та НАТО буде вдосконалення військової освіти та підвищення взаємосумісності

Кількість загиблих унаслідок ворожого авіаудару по Вільхуватській громаді збільшилася до трьох осіб

У Силах оборони створили робочу групу для координації закупівель озброєння - Міноборони

Знищено вже третину всіх кораблів ЧФ РФ, ще 15 стоять на ремонті

На запорізькому напрямку обстановка залишається стабільною, загрози Запоріжжю немає

У Київській області на 18:00 зафіксовано 21 пошкоджений будинок унаслідок ранкової ракетної атаки, люди не постраждали

Окупанти скинули авіабомби на Вільхуватську громаду Куп'янського району, двоє мирних жителів загинули

Колишнього в. о. директора ДП "Південдіпрошахт" і його заступника засуджено до 7 років позбавлення волі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА