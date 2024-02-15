Зеленський обговорив із Радою підприємців тиск правоохоронців на легальний бізнес, оновлення принципів роботи БЕБ, підтримку підприємств ВПК

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із членами Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану, повідомляє інтернет-представництво президента України в четвер увечері.

У зустрічі взяли участь члени Ради та представники органів влади, зокрема керівник Офісу президента Андрій Єрмак, перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко, віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій України - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, генеральний прокурор України Андрій Костін, заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма, радник керівника Офісу глави держави Дар'я Зарівна.

"Я за те, щоб державні інституції допомагали підприємцям. Ви зараз готові діяти, у вас є енергія сфокусуватися на цих питаннях. Тому що ви живете цим і знаєте, які закони потребують змін, які правки необхідно внести, яку реформу довести до парламенту", - сказав Володимир Зеленський.

Учасники зустрічі обговорили питання зменшення тиску правоохоронців на легальний бізнес, оновлення принципів роботи Бюро економічної безпеки, а також необхідність підтримки підприємств ВПК, зміни до законодавства.

Особливу увагу приділили впровадженню цифрових рішень для осучаснення взаємодії держави та бізнесу, а саме - створенню платформи для отримання зворотного зв'язку від бізнесу та аналітичного модуля до Єдиного реєстру досудових розслідувань, що дасть змогу в режимі реального часу бачити повну картину щодо кримінальних проваджень у країні. Очікується, що цифрова платформа сприятиме налагодженню зворотного зв'язку влади та бізнесу - регіонального, дрібного, середнього - і дасть розуміння та можливість систематизувати питання, які передусім турбують підприємців, і визначити шляхи покращення бізнес-середовища.

Щодо кожного з обговорених питань було окреслено план дій та способи участі бізнесу в напрацюванні системних, конкретних рішень із залученням Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану, широкого кола бізнесменів та на базі платформи "Зроблено в Україні".

Підприємці подякували президенту та іншим представникам влади за конструктивний діалог.