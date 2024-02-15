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20:36 15.02.2024

Завданнями Спільного центру України та НАТО буде вдосконалення військової освіти та підвищення взаємосумісності

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Завданнями Спільного центру України та НАТО буде вдосконалення військової освіти та підвищення взаємосумісності

Завданнями Спільного центру аналізу, підготовки та освіти JATEC країн НАТО та України будуть спільний аналіз та узагальнення досвіду в сфері оборони та безпеки, удосконалення системи підготовки та військової освіти, сприяння підвищенню взаємосумісності, розвиток можливостей Сил оборони України.

Як повідомляється на сайті Міністерства оборони України в четвер, рішення про запуск Центру було ухвалено за результатами засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони.

"Досвід України на полі бою, цінні уроки, отримані нашими військами з 2014 року і, зокрема, з початку повномасштабного вторгнення, здатні зробити нас більш стійкими до майбутніх загроз. Для нас JATEC - це можливість посилити розробку нових технологічних підходів до підготовки до майбутніх загроз", - заявив міністр оборони Рустем Умєров на засіданні Ради Україна - НАТО.

Завданнями Центру стануть спільний аналіз та узагальнення досвіду в сфері оборони та безпеки, удосконалення системи підготовки та військової освіти, сприяння підвищенню взаємосумісності, розвиток можливостей Сил оборони України.

"Це перша спільна інституція Альянсу та України. Фінальна мета - досягнення повної взаємосумісності Збройних сил України та сил країн НАТО", - заявив заступник міністра оборони України з інституційного розвитку Станіслав Гайдер.

Раніше про створення Спільного аналітичного, навчального та освітнього центру в Польщі повідомив після закінчення засідання Ради Україна-НАТО в Брюсселі генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг. "Сьогодні ми вирішили створити новий Спільний аналітичний, навчальний та освітній центр НАТО-Україна в Бидгощі, Польща. Це дасть змогу Україні поділитися уроками, витягнутими з російської війни, і створить структуру, яка дасть змогу українським Збройним силам навчатися і тренуватися разом зі своїми колегами із союзників", - сказав він.

За словами генсека, наразі було ухвалено політичне рішення, деталі реалізації якого будуть пізніше.

 

 

Теги: #нато #навчання #jatec

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