Події

20:30 15.02.2024

Кількість загиблих унаслідок ворожого авіаудару по Вільхуватській громаді збільшилася до трьох осіб

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Кількість загиблих унаслідок ворожого авіаудару по Вільхуватській громаді збільшилася до трьох осіб

За уточненими даними, внаслідок скидання двох ворожих керованих авіабомб на Вільхуватську громаду загинули не дві, а три людини, повідомив голова Харківської ОА Олег Синєгубов.

"Кількість загиблих збільшилася до трьох осіб. Поблизу автомобіля виявили тіло дівчини близько 17 років, дані встановлюються", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Як повідомлялося раніше, окупанти скинули КАБ на Вільхуватську громаду. Було зафіксовано влучання в автомобіль із цивільними. Подружня пара, яка перебувала в машині, загинула. Виникла пожежа в житловому приватному будинку. Двоє людей постраждали.

 

Теги: #жертви #харківська_область #обстріли

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