На запорізькому напрямку обстановка залишається стабільною, загрози Запоріжжю немає

На запорізькому напрямку вороже угруповання військ можна порівняти чисельно з тим, що на авдіївському напрямку, проте ситуація значно відрізняється через велику протяжність цієї ділянки фронту, загрози Запоріжжю немає, заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.

"Я наголошую, що на запорізькому напрямку обстановка залишається стабільною. Там справді угруповання росіян сконцентроване значне і в принципі порівнянне з авдіївським. Але потрібно враховувати, що якщо Авдіївка - це вузька смуга, міська забудова - кілька кілометрів і 50 тис. або ще більше росіян, які туди ломляться, фактично в "пляшкове горло" лізуть з усіма наслідками", - сказав він в ефірі телемарафону.

Спікер пояснив, що запорізький напрямок починається фактично з кордону з Донецькою областю і йде до Дніпропетровської, - "тобто це зовсім інші і природні умови, і інші умови на полі бою".

"Контингент російський там "розмазаний" по всій цій лінії фронту. Якщо ділити цю концентрацію на кілометри чи десятки кілометрів, то зовсім немає такої загрози, яку дехто міг собі уявити. Немає жодної подвійної переваги, немає загрози Запоріжжю, як дехто вже міг інтерпретувати", - наголосив Лиховій.

Також він додав, що ворог основні зусилля зосередив на авдіївському напрямку в операційній зоні ОСУВ "Таврія".