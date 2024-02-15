Події

19:14 15.02.2024

За добу на фронті було 51 бойове зіткнення, ЗС України відбили 17 атак окупантів на мар'їнському напрямку і 15 на авдіївському

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За добу на фронті було 51 бойове зіткнення, ЗС України відбили 17 атак окупантів на мар'їнському напрямку і 15 на авдіївському

Сили оборони України за минулу добу відбили атаки і штурми російських окупантів на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському, мар'їнському, новопавлівському і херсонському напрямках на лівому березі Дніпра.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 четверга на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці, протягом доби відбулося 51 бойове зіткнення. Найбільше атак окупантів відбито на авдіївському, мар'їнському та бахмутському напрямках.

"На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 9 атак у районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався покращити тактичне положення. ... На авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 14 атак у районі Авдіївки та ще 1 атаку поблизу Первомайського Донецької області, де ворог за підтримки авіації продовжує спроби захопити Авдіївку... На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога поблизу Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Тут загарбники за підтримки авіації 17 разів намагалися прорвати оборону наших військ", - ідеться в повідомленні.

На куп'янському напрямку ЗСУ відбили атаку противника у Іванівки Харківської області, на лиманському - п'ять атак біля Тернів, Ямполівки та Веселого на Донеччині, на новопавлівському - три атаки на південь від Пречистівки та біля Старомайорського на Донеччині. "На херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 1 спробу штурму позицій наших військ", - розповіли в Генштабі.

На запорізькому напрямку ворог наступальних дій не вів.

На північному та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює українські населені пункти з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж держкордону. На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань на території Білорусі не виявлено.

 

 

 

Теги: #генштаб #зведення

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