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15:06 15.02.2024

У Брюсселі розпочалося засідання Ради Україна-НАТО, Умєров – через відеозв'язок

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У Брюсселі розпочалося засідання Ради Україна-НАТО, Умєров – через відеозв'язок

У рамках засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони країн - членів Альянсу розпочалося засідання Ради Україна-НАТО. Міністр оборони України Рустем Умєров відсутній у залі, але звернеться до колег через відеозв'язок.

Як передає власний кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", відкриваючи засідання, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав: "Ласкаво просимо на засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони. Й особливе вітання міністру Умєрову, який приєднується до нас за допомогою відеоконференції. Приємно бачити вас на екрані".

Столтенберг нагадав, що в лютому виповниться два роки від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. "Завдяки надзвичайній хоробрості й рішучості ваших Збройних сил, а також непохитній підтримці союзників з НАТО й партнерів Україна залишається незалежною, суверенною державою. Сьогодні міністр Умєров поінформує нас про ситуацію на місцях в Україні. Ми також обговоримо надання подальшої підтримки та як ще більше наблизити Україну до членства в НАТО", - анонсував генсек питання до розгляду.

Раду Україна-НАТО створено в липні минулого року на саміті Альянсу у Вільнюсі, вона замінила Комісію Україна-НАТО.

Теги: #рада #україна_нато

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