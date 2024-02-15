Події

13:21 15.02.2024

В Одесі групу чоловіків викрили на торгівлі тротилом і гранатами

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В Одесі правоохоронці на гарячому затримали місцевих чоловіків, які здійснювали незаконні оборудки з вибуховими речовинами та бойовими припасами, повідомляє пресслужба поліції Одеської області.

"Задокументували протиправну діяльність одеситів співробітники відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 та оперативники Управління Служби безпеки України. Обох зловмисників правоохоронці затримали одразу після того, як вони продали небезпечні предмети "клієнту" в закинутій будівлі на Миколаївській дорозі", - зазначається в повідомленні.

З місця події слідчі разом із фахівцями управління вибухотехнічної служби поліції Одеської області вилучили дві тротилові шашки, корпус ручної осколкової гранати іноземного виробництва із запалом і дві запальні трубки. За попередніми висновками, у конструктивному поєднанні вони належать до категорії вибухових речовин і боєприпасів.

Усі вилучені предмети направлено на експертизу.

"За словами затриманих, небезпечний арсенал вони виявили в лісосмузі на околиці Одеси", - зазначають правоохоронці.

У результаті реалізації незаконної угоди зловмисники виручили $400, які правоохоронці долучили до справи як речовий доказ.

"Зібравши достатньо доказів, ми повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, а саме у збуті бойових припасів, вибухових речовин без передбаченого законом дозволу, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Наразі вживаються заходи щодо встановлення повного кола осіб, причетних до цієї оборудки", - повідомив слідчий територіального підрозділу поліції Артем Васильєв.

Теги: #торгівля #зброя #одеська_область

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