Події

07:48 15.02.2024

На фронті за добу було 83 зіткнення, 40 атак ворога ЗС України відбили на авдіївському напрямку

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На фронті за добу було 83 зіткнення, 40 атак ворога ЗС України відбили на авдіївському напрямку

Минулої доби відбулося 83 бойових зіткнення, ЗСУ відбили 40 атак ворога на авдіївському напрямку, повідомляють у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 06.00 четверга.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога біля Іванівки Харківської області.

На лиманському напрямку українські воїни відбили атаку біля Тернів Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На бахмутському напрямку Силами оборони відбито 4 атаки поблизу Богданівки, Іванівського та Кліщіївки на Донеччині, де противник намагався покращити тактичне положення.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони минулої доби відбили 34 атаки ворога у Авдіївки та ще 6 атак біля Сєверного та Невельського на Донеччині.

На мар'їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Красногорівки, Побєди та Новомихайлівки на Донеччині, де ворог понад 20 разів намагався покращити тактичне положення.

На Новопавлівському напрямку нашими захисниками відбито атаку окупантів південніше Золотої Ниви Донецької області. На запорізькому напрямку Сили оборони відбили 3 атаки противника на захід від Вербового та Роботиного Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, минулої доби противник здійснив 7 безуспішних штурмових дій.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону на Бєлгородщині.

У зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на волинському та поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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