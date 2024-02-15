Події

07:38 15.02.2024

Окупанти за добу завдали по Україні чотири ракетних і 106 авіаційних ударів

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Окупанти за добу завдали по Україні чотири ракетних і 106 авіаційних ударів

Ворог завдав 4 ракетних і 106 авіаційних ударів, здійснив 95 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, повідомляють у зведенні Генштабу Збройних сил України в четвер уранці.

Крім того, наголошується, що сьогодні вранці російські окупанти влаштували чергову масовану ракетну атаку на Україну, застосувавши стратегічну авіацію. Повітряна тривога охопила всю територію країни.

Авіаційних ударів зазнали: Новосадове, Різниківка, Кузьминівка, Роздолівка, Іванівське, Нью-Йорк, Олександропіль, Новоолександрівка, Новокалинове, Очеретине, Новобахмутівка, Орлівка, Ласточкине, Костянтинівка, Водяне, Вугледар, Шевченко Донецької області; Мала Токмачка, Роботине Запорізької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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