Події

05:25 15.02.2024

По всій Україні - повітряна тривога через загрозу ракетних ударів

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По всій Україні - повітряна тривога через загрозу ракетних ударів

 По всій Україні оголошено повітряну тривогу через загрозу ракетних ударів із літаків Ту-95МС, повідомляють Повітряні сили ЗСУ в ніч на 15 лютого.

"Ракетна небезпека в південних і східних областях, через загрозу пусків крилатих ракет із літаків Ту-95МС", - було написано в Телеграм-каналі ЗС ЗСУ.

Крім того, повідомлялося про поширення ракетної загрози і на інші області.

Раніше було зафіксовано зліт кількох Ту-95мс з аеродрому Оленя (Мурманська обл., РФ).
 

Теги: #україна #ракети #тривога

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