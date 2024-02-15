По всій Україні - повітряна тривога через загрозу ракетних ударів

По всій Україні оголошено повітряну тривогу через загрозу ракетних ударів із літаків Ту-95МС, повідомляють Повітряні сили ЗСУ в ніч на 15 лютого.

"Ракетна небезпека в південних і східних областях, через загрозу пусків крилатих ракет із літаків Ту-95МС", - було написано в Телеграм-каналі ЗС ЗСУ.

Крім того, повідомлялося про поширення ракетної загрози і на інші області.

Раніше було зафіксовано зліт кількох Ту-95мс з аеродрому Оленя (Мурманська обл., РФ).

