Імпорт товарів в Україну в січні-2024р зріс на 6,3% до січня-2023, експорт - на 9,7%

Імпорт товарів в Україну в січні 2024 року зріс на 6,3% до аналогічного періоду минулого року - з $4,8 млрд до $5,1 млрд, тоді як експорт - на 9,7%, з $3,1 млрд до $3,4 млрд, повідомила Державна митна служба в п'ятницю.

Згідно з опублікованою інформацією, за січень 2024 року товарообіг становив $8,5 млрд, що на 7% більше за аналогічний період 2023 року, а від'ємне сальдо торгівлі товарами, незважаючи на випереджальне зростання експорту, залишилося на рівні $1,7 млрд.

Уточнюється, що оподатковуваний імпорт у січні цього року становив $4,5 млрд, що становить 90% від загальних обсягів товарів, які імпортуються, а податкове навантаження на 1 кг оподатковуваного імпорту становило $0,49/кг, що на 38% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Найбільше в січні імпортували в Україну Китай - на $1,1 млрд (у січні-2023 на $910 млн), Польща - $568 млн ($440 млн) і Німеччина - $388 млн (тоді третьою була Туреччина з $424 млн).

Експортували з України найбільше в Польщу - на $334 млн ($464 млн), Іспанію - на $322 млн (у січні-2023 другою була Румунія з $285 млн), а також Китай - на $305 млн ($284 млн).

Як зазначили в Держмитслужбі, у загальних обсягах імпортованих у січні 2024 року товарів 67% становили машини, обладнання та транспорт - $1,9 млрд (під час митного оформлення до бюджету сплачено 13,5 млрд грн, або 33% митних платежів), продукція хімпромисловості - $868 млн (до бюджету сплачено 6,2 млрд грн, або 15% митних платежів), а також продовольчі товари - $659 млн (сплачено 5,5 млрд грн, або 13% надходжень митних платежів).

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли продовольчі товари - на $2,2 млрд, метали та вироби з них - $362 млн, а також мінеральні продукти - $312 млн.

У митниці додали, що під час митного оформлення експорту товарів, на які встановлено вивізне мито, до бюджету сплачено 23,7 млн грн.

