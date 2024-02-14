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21:05 14.02.2024

Умєров після "Рамштайну": Запустили роботу Коаліції дронів, F-16 йдуть за графіком, працюємо над сучасним виробництвом снарядів

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Умєров після "Рамштайну": Запустили роботу Коаліції дронів, F-16 йдуть за графіком, працюємо над сучасним виробництвом снарядів

Міністр оборони України Рустем Умєров поінформував про результати 19-го засідання Контактної групи з оборони України.

"Артилерійські системи і снаряди - на порядку денному. Зокрема, спільне виробництво. Працюємо над цим, вже є результати. F16. Йдемо за графіком у рамках всіх домовленостей з партнерами. Дрони. Буде більше. Посилюємо взаємодію з партнерами в питанні безпілотних систем. Сьогодні офіційно запустили роботу Коаліції дронів. Вже вісім країн приєднались - Швеція, Велика Британія, Данія, Німеччина, Литва, Естонія, Нідерланди, Латвія. Вдячний Латвії за лідерство", - написав він у фейсбуці.

Міністр зазначив, що вони з колегами провели плідні переговори в рамках Коаліції можливостей.

"Посилюємо нашу протиповітряну оборону, і системами, і ракетами до них. Офіційно розпочала роботу коаліція Коаліції інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони. 15 країн вже приєднались. Вдячний Німеччині, Франції та США за лідерство", - зазначив Умєров.

Він також подякував Литві за лідерство в коаліції з розмінування, до якої 20 країн офіційно приєдналися.

"Окрема подяка Сполученим Штатам та міністру оборони Ллойду Остіну, який головував на засіданні. Підтримка партнерів є. Працюємо, щоб вибити росіян з наших територій - і на землі, і в морі й на небі", - заявив Умєров.

 

Теги: #підсумки #рамштайн #умєров

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