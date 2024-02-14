Франція і Німеччина запустили коаліцію з підтримки української протиповітряної оборони в межах "Рамштайн"

Франція і Німеччина запустили в Брюсселі коаліцію з підтримки української протиповітряної оборони в межах Контактної групи з оборони України.

"Після запуску артилерійської коаліції, сьогодні ми спільно з Борисом Пісторіусом запускаємо коаліцію підтримки ППО для України", - написав міністр оборони Франції Себастьян Лекорню в Х.

Як повідомили в Міноборони Франції, сьогодні на засіданні Контактної групи з оборони України міністр Лекорню разом із міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом запустив коаліцію на підтримку протиповітряної оборони України, до якої долучилися данські та бельгійські колеги.

У Міноборони Німеччини зазначили, що підписана сьогодні декларація підвищує ефективність підтримки ППО і покликана полегшити закупівлі.

Як повідомлялося, 22 листопада в межах 17-ї зустрічі Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн") було сформовано нову коаліцію наземних засобів протиповітряної оборони (Ground-Based Air Defence). До неї приєдналися 20 країн, лідери - Німеччина і Франція.