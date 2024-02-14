Події

20:13 14.02.2024

Франція і Німеччина запустили коаліцію з підтримки української протиповітряної оборони в межах "Рамштайн"

1 хв читати

Франція і Німеччина запустили в Брюсселі коаліцію з підтримки української протиповітряної оборони в межах Контактної групи з оборони України.

"Після запуску артилерійської коаліції, сьогодні ми спільно з Борисом Пісторіусом запускаємо коаліцію підтримки ППО для України", - написав міністр оборони Франції Себастьян Лекорню в Х.

Як повідомили в Міноборони Франції, сьогодні на засіданні Контактної групи з оборони України міністр Лекорню разом із міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом запустив коаліцію на підтримку протиповітряної оборони України, до якої долучилися данські та бельгійські колеги.

У Міноборони Німеччини зазначили, що підписана сьогодні декларація підвищує ефективність підтримки ППО і покликана полегшити закупівлі.

Як повідомлялося, 22 листопада в межах 17-ї зустрічі Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн") було сформовано нову коаліцію наземних засобів протиповітряної оборони (Ground-Based Air Defence). До неї приєдналися 20 країн, лідери - Німеччина і Франція.

 

 

 

 

Теги: #нато #україна #ппо #рамштайн

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:21 14.02.2024
Близько двох третин країн НАТО, як і раніше, витрачають менше 2% ВВП на оборону - дані альянсу

Близько двох третин країн НАТО, як і раніше, витрачають менше 2% ВВП на оборону - дані альянсу

21:05 14.02.2024
Умєров після "Рамштайну": Запустили роботу Коаліції дронів, F-16 йдуть за графіком, працюємо над сучасним виробництвом снарядів

Умєров після "Рамштайну": Запустили роботу Коаліції дронів, F-16 йдуть за графіком, працюємо над сучасним виробництвом снарядів

19:44 14.02.2024
У рамках "Рамштайн" підписано угоду про коаліцію з розмінування для України на чолі з Литвою

У рамках "Рамштайн" підписано угоду про коаліцію з розмінування для України на чолі з Литвою

18:12 14.02.2024
Канада виділить Україні майже $44 млн на підтримку сталого потенціалу F-16

Канада виділить Україні майже $44 млн на підтримку сталого потенціалу F-16

17:21 14.02.2024
Остін: Україна не здасться, не здамося і ми

Остін: Україна не здасться, не здамося і ми

17:11 14.02.2024
Засідання групи "Рамштайн" відбувається за участю Умєрова, Сирського і Буданова - Міноборони

Засідання групи "Рамштайн" відбувається за участю Умєрова, Сирського і Буданова - Міноборони

15:32 14.02.2024
Нідерланди приєдналися до коаліції безпілотників для України

Нідерланди приєдналися до коаліції безпілотників для України

13:45 14.02.2024
Союзники по НАТО допомагають Україні зміцнювати оборонну промисловість - Столтенберг

Союзники по НАТО допомагають Україні зміцнювати оборонну промисловість - Столтенберг

13:26 14.02.2024
Столтенберг: Безпосередньої загрози союзникам з боку РФ немає

Столтенберг: Безпосередньої загрози союзникам з боку РФ немає

12:57 14.02.2024
Рада Україна-НАТО обговорить подальшу підтримку України у відбитті російської агресії

Рада Україна-НАТО обговорить подальшу підтримку України у відбитті російської агресії

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський про обстріл Селидового: російська держава отримає відповідь на цей удар

Умєров після "Рамштайну": Запустили роботу Коаліції дронів, F-16 йдуть за графіком, працюємо над сучасним виробництвом снарядів

Зеленський: Ми крок за кроком очистимо Чорне море від російських терористичних об'єктів

Нідерланди, Німеччина та Естонія приєдналися до міжнародної коаліції щодо дронів - Зеленський

Зеленський: Близько половини наявних систем РЕБ і комплексів ЗРК - українського виробництва

ОСТАННЄ

У делегації Ради на Мюнхенській безпековій конференції представлені більшість та опозиція парламенту

Єрмак обговорив відновлення України з держсекретарями Мінекономрозвитку та МЗС Німеччини

Зеленський про обстріл Селидового: російська держава отримає відповідь на цей удар

Зеленський: Ми крок за кроком очистимо Чорне море від російських терористичних об'єктів

Нідерланди, Німеччина та Естонія приєдналися до міжнародної коаліції щодо дронів - Зеленський

Зеленський: Близько половини наявних систем РЕБ і комплексів ЗРК - українського виробництва

Україна підписала Любляно-Гаазьку Конвенцію про співробітництво у притягненні до відповідальності за міжнародні злочини

Переговори про припинення вогню в Газі не зрушать із місця, поки ХАМАС не змінить свої вимоги

Україна і Франція провели раунд переговорів про гарантії безпеки для України

Українська авіація завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу ворога

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА