Протягом доби ворог завдав чотири ракетних і 91 авіаудар, здійснив 83 обстріли з РСЗВ - Генштаб ЗСУ

Протягом доби ворог завдав 4 ракетних ударів, 91 авіаційний удар, здійснив 83 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у своєму зведенні в середу ввечері.

Від ворожих авіаційних ударів постраждали 16 населених пунктів на Донеччині, зокрема, Нью-Йорк, Костянтинівка, Очеретине та Вугледар, а також Мала Токмачка та Роботине в Запорізькій області.

За добу окупанти обстріляли з мінометів та артилерії понад 118 населених пунктів у Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та Херсон.