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19:46 14.02.2024

За добу відбулося 64 бойові зіткнення, ЗС України відбили 28 атак на авдіївському напрямку

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За добу відбулося 64 бойові зіткнення, ЗС України відбили 28 атак на авдіївському напрямку

Протягом доби на фронті відбулося 64 бойові зіткнення, українські захисники відбили понад 28 ворожих атак на авдіївському напрямку, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"На Авдіївському напрямку українські воїни відбили понад 25 атак ворога в районі Авдіївки та ще 3 атаки в районах Сєверного і Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, продовжує спроби захопити Авдіївку", - йдеться у зведенні, опублікованому на фейсбук-сторінці у середу ввечері.

Також ЗСУ відбили одну атаку біля Іванівки Харківської області на куп'янському напрямку, також атаку - на південь від Золотої Ниви Донецької області на Новопавлівському напрямку, 2 атаки - на захід від Вербового і Роботиного на запорізькому напрямку.

Крім цього, українські захисники відбили ворожу атаку неподалік Тернів Донецької області на лиманському напрямку, де ворог намагався прорвати оборону ЗСУ. Також було відбито атаку у Кліщіївки Донецької області на бахмутському напрямку, де противник намагався покращити тактичне положення.

Своєю чергою, російські окупанти понад 20 разів намагалися за підтримки авіації покращити тактичне положення поблизу Красногорівки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області на мар'їнському напрямку.

Також ворог здійснив 7 безуспішних спроб штурму позицій ЗСУ на лівому березі Дніпра на херсонському напрямку.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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