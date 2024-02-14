Зеленський доручив створити комплексну систему, яка з'єднала б армію і промисловість

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з представниками оборонно-промислового комплексу, урядом і військовими, за підсумками якої глава української держави дав доручення "створити комплексну систему, яка з'єднала б армію і промисловість".

"Провів нараду з урядом, військовими та ОПК, щоб дати нашим воїнам нову, сучасну зброю проти ворожих розвідувальних дронів. "Орлан" або ZALA над лінією фронту – це очі для російської артилерії та ударних БПЛА. В Україні є рішення, як їх осліпити. Треба впроваджувати системний підхід, від ідентифікації до ефективного застосування РЕБ і засобів ураження", - написав Зеленський у телеграм-каналі в середу.

Він також додав, що "дав доручення створити комплексну систему, яка з'єднала б армію і промисловість. Щоб виробники точно знали потреби фронту, а армія - виробничі можливості у всіх регіонах".

Президент наголосив, що фронту необхідна швидка реакція на виклики та загрози. "Ми маємо робити все, щоб захистити найголовніше, що в нас є на полі бою, - життя наших воїнів", - підсумував Зеленський.