Події

18:11 14.02.2024

Зеленський доручив створити комплексну систему, яка з'єднала б армію і промисловість

1 хв читати
Зеленський доручив створити комплексну систему, яка з'єднала б армію і промисловість

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з представниками оборонно-промислового комплексу, урядом і військовими, за підсумками якої глава української держави дав доручення "створити комплексну систему, яка з'єднала б армію і промисловість".

"Провів нараду з урядом, військовими та ОПК, щоб дати нашим воїнам нову, сучасну зброю проти ворожих розвідувальних дронів. "Орлан" або ZALA над лінією фронту – це очі для російської артилерії та ударних БПЛА. В Україні є рішення, як їх осліпити. Треба впроваджувати системний підхід, від ідентифікації до ефективного застосування РЕБ і засобів ураження", - написав Зеленський у телеграм-каналі в середу.

Він також додав, що "дав доручення створити комплексну систему, яка з'єднала б армію і промисловість. Щоб виробники точно знали потреби фронту, а армія - виробничі можливості у всіх регіонах".

Президент наголосив, що фронту необхідна швидка реакція на виклики та загрози. "Ми маємо робити все, щоб захистити найголовніше, що в нас є на полі бою, - життя наших воїнів", - підсумував Зеленський. 

Теги: #система #армія #промисловість

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:31 13.02.2024
Командирам дозволять списувати військове майно вартістю до 1,7 млн грн своїм наказом без погодження з вищим керівництвом - Шмигаль

Командирам дозволять списувати військове майно вартістю до 1,7 млн грн своїм наказом без погодження з вищим керівництвом - Шмигаль

19:23 08.02.2024
Зеленський: Ми маємо зробити цей рік вирішальним для досягнення українських цілей у війні

Зеленський: Ми маємо зробити цей рік вирішальним для досягнення українських цілей у війні

19:55 31.01.2024
Енергетичну систему України цієї зими збережено - Зеленський

Енергетичну систему України цієї зими збережено - Зеленський

05:46 25.01.2024
Велика Британія має готувати громадян до можливого призову в армію в разі війни - глава Генштабу Сандерс

Велика Британія має готувати громадян до можливого призову в армію в разі війни - глава Генштабу Сандерс

19:06 19.01.2024
Голова Єврокомісії говорить про необхідність нарощувати "оборонку" ЄС з урахуванням агресії РФ проти України

Голова Єврокомісії говорить про необхідність нарощувати "оборонку" ЄС з урахуванням агресії РФ проти України

20:25 18.01.2024
Зеленський відзначає стабільність фінансової системи "без емісії"

Зеленський відзначає стабільність фінансової системи "без емісії"

21:01 12.01.2024
Україні потрібно більше штурмовиків для ведення бойових дій

Україні потрібно більше штурмовиків для ведення бойових дій

19:02 12.12.2023
США запровадили санкції щодо понад 150 осіб і структур за забезпечення роботи "оборонки" РФ

США запровадили санкції щодо понад 150 осіб і структур за забезпечення роботи "оборонки" РФ

16:05 09.12.2023
Армія США отримала першу партію високоточних оперативно-тактичних ракет PrSM

Армія США отримала першу партію високоточних оперативно-тактичних ракет PrSM

20:08 06.12.2023
Заступник міністра оборони: Ми будуємо нову архітектуру закупівель без жодної можливості для корупційних схем

Заступник міністра оборони: Ми будуємо нову архітектуру закупівель без жодної можливості для корупційних схем

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На Донеччині внаслідок обстрілів загинули 4 людини - ОВА

Українські перевізники 15 лютого протестуватимуть проти дій польських фермерів-протестувальників і заблокують ПП "Ягодин - Дорогуськ"

Засідання групи "Рамштайн" відбувається за участю Умєрова, Сирського і Буданова - Міноборони

У Чернігові внаслідок вибуху в автомобілі постраждали двоє людей

Державний оператор тилу змінив вимоги до держзакупівель продуктів харчування для ЗСУ

ОСТАННЄ

Порошенко не візьме участі в Мюнхенській конференції з безпеки через відмову Стефанчука підписати розпорядження на відрядження

Генпрокурор України: Уперше підозру в екоциді отримав російський генерал-полковник і четверо його підлеглих

На Донеччині внаслідок обстрілів загинули 4 людини - ОВА

Канада виділить Україні майже $44 млн на підтримку сталого потенціалу F-16

Українські перевізники 15 лютого протестуватимуть проти дій польських фермерів-протестувальників і заблокують ПП "Ягодин - Дорогуськ"

Апеляційний суд підтвердив вирок експрезиденту Франції Саркозі

Остін: Україна не здасться, не здамося і ми

Засідання групи "Рамштайн" відбувається за участю Умєрова, Сирського і Буданова - Міноборони

Директора одного з навчальних закладів НАПНУ та гендиректора підприємства підозрюють у заволодінні 2,4 млн грн із бюджету - БЕБ

ЗСУ з червня 2024 р. отримають оновлене меню, харчування одного військовослужбовця становитиме 139 грн/добу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА