Директора одного з навчальних закладів НАПНУ та гендиректора підприємства підозрюють у заволодінні 2,4 млн грн із бюджету - БЕБ

Правоохоронці повідомили про підозру директору одного з вищих навчальних закладів Національної академії педагогічних наук України (НАПНУ) і генеральному директору приватної компанії в заволодінні 2,4 млн гривень із бюджетних коштів, повідомляє Бюро економічної безпеки (БЕБ).

"Детективи Територіального управління БЕБ у місті Києві повідомили про підозру директору одного з навчальних закладів Національної академії педагогічних наук України та гендиректору приватного підприємства в умисному заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах", - ідеться в повідомленні, розміщеному на сайті БЕБ у середу.

Зазначається, що протягом 2018-2019 рр. фігуранти оформили завідомо неправдиві офіційні документи, зловживаючи своїм службовим становищем.

"Вони підписали акти приймання виконаних будівельних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати стосовно виконання протиаварійних та консерваційних робіт у будівлі в центрі Києва. Однак зазначені у документах роботи були виконані в неповному обсязі", - зазначають у БЕБ.

У такий спосіб гендиректор приватного підприємства, за пособництва директора одного з навчальних закладів НАПНУ, умисно заволодів бюджетними коштами на суму близько 2,4 млн гривень.