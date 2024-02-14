Уряд має всі важелі для вирішення питання з аспірантами-контрактниками без внесення норм до закону про мобілізацію - голова комітету Ради

Голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак вважає, що Кабінет Міністрів України має всі важелі, щоб вирішити питання з аспірантами контрактної форми навчання без внесення норм до закону про мобілізацію.

"Ми вважаємо цю норму (про аспірантів-контрактників - ІФ-У) незаконною, вона суперечить Конституції. Навіть на нарадах із Генштабом і Міноборони, які в нас були раніше, перед внесенням другої версії закону, коли йшлося про аспірантів, я показав цифри і сказав, що ми бачимо проблему, але ми не бачимо законного способу це передбачити в законі. Або ця норма має стосуватися всіх, або нікого", - сказав Бабак у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, цифри свідчать, що з 24 лютого 2022 року аномальна кількість чоловіків, старших за 25 років, вступили до аспірантури, але на рівні закону визначити, хто з них вступив "за сумлінням і за покликанням", а хто - для отримання відстрочки від мобілізації, на його думку, можливості немає.

"Для цього є способи в Кабінету Міністрів, які вони можуть застосовувати. Є умови прийому до аспірантури, можна поставити запобіжник, такий собі фільтр - зробити єдиний фаховий іспит на вступ, щоб туди не потрапляли всі підряд, щоб оцінити, чи може людина, яка вступає, потім захиститися або взагалі написати дисертацію", - заявив Бабак.

Також, на його думку, постановою уряду можна передбачити через якийсь термін навчання в аспірантурі проміжне складання освітньої компоненти. "І це не єдині шляхи, їх достатньо, і вони всі є в розпорядженні уряду", - наголосив депутат.

На запитання, чи здобуде в залі парламенту підтримку правка, якою комітет рекомендував вилучити норму про аспірантів-контрактників із законопроєкту про мобілізацію, щоб залишити за ними право на відтермінування, Бабак спрогнозував, що у Верховній Раді є потенціал для підтримання рішення комітету.

Як повідомлялося, 7 лютого Верховна Рада ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про внесення змін до деяких законів щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку. Зокрема, чинна редакція документа передбачає, що призову на військову службу під час мобілізації в особливий період не підлягають також: здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формами навчання та здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий (крім аспірантів, які здобувають рівень освіти коштом фізичних або юридичних осіб на умовах контракту), а також докторанти й особи, зараховані на навчання в інтернатуру.

13 лютого Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій рекомендував вилучити норму про тих, хто навчається на аспірантурі за контрактом, із законопроєкту про мобілізацію, щоб залишити за ними право на відстрочку.

Раніше голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак заявляв, що з початку повномасштабної війни у чоловіків старше 25 років "різко зросло бажання стати аспірантами".