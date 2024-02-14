Події

14:54 14.02.2024

У Чернігові внаслідок вибуху в автомобілі постраждали двоє людей

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Поліція Чернігова з'ясовує обставини вибуху в автомобілі у вівторок увечері в Чернігові, внаслідок чого постраждали чоловік і жінка, які перебували в машині.

У повідомленні ГУ Нацполіції Чернігівської області на сторінці у фейсбуці зазначено, що у вівторок ввечері до поліції надійшла інформація про вибух у легковому автомобілі в одному з мікрорайонів міста.

"Внаслідок вибуху постраждали двоє людей в автівці - чоловік та жінка. Їх госпіталізували", - йдеться в повідомленні.

За інформацією облполіції, на місці події працювали слідчо-оперативні групи поліції та керівництво Чернігівського райуправління поліції, вибухотехніки обласної поліції, криміналістична лабораторія.

"Поліція встановлює всі обставини інциденту", - наголошується у повідомленні.

В облполіції не уточнюють, що саме вибухнуло в автомобілі. У соцмережах пишуть, що це була граната, а постраждала жінка померла в лікарні. 

Теги: #вибух #чернігів #автомобіль

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