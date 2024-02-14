Передано до суду справу стосовно депутата від "ОПЗЖ" за ухилення від військової служби та шахрайство

За ухилення від військової служби та шахрайство судитимуть депутата Вінницької обласної ради, обраного від нині забороненої політичної партії "ОПЗЖ", повідомляє пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

"За процесуального керівництва Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони направлено до суду обвинувальний акт стосовно депутата Вінницької обласної ради, обраного від нині забороненої політичної партії "ОПЗЖ". Йому інкриміновано ухилення від військової служби та шахрайство (ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 190 КК України)", - йдеться в повідомленні пресслужби в середу.

Повідомляється, що підозрюваний, будучи призваним за мобілізацією, за допомогою пособника - посадової особи правоохоронного органу "обов'язків військової служби не виконував", але "безпідставно отримував грошове забезпечення як військовослужбовець. Отже, шляхом шахрайства він заволодів виплатами на суму понад 200 тис грн".