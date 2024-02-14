НАБУ заявило про виявлення фактів корупційної схеми, що дає змогу завищувати ціни на окремі продукти під час закупівель для армії

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) заявило про виявлення фактів існування корупційної схеми, яка дає змогу значно завищувати ціни на певні категорії продуктів під час організації Міністерством оборони закупівель продуктів харчування для армії, розслідування триває.

"У межах розслідування кримінального провадження щодо закупівлі Міністерством оборони України послуги з організації харчування детективи Національного бюро підтвердили факти існування корупційної схеми, яка дозволяє значно завищувати ціни на певні категорії продуктів. Таким чином недоброчесні постачальники отримують надприбутки й фактично наживаються на армії під час повномасштабної агресії рф", - ідеться в повідомленні НАБУ в телеграм-каналі в середу.

Як зазначено, застосування наявної системи закупівель "дозволяє змогу постачальникам вдаватися до зловживань під час формування ціни на ходові групи продуктів: яйця продають утричі дорожче, а лосось або лохину, яких не побачиш у раціоні військових, - за цінами, що в рази нижчі за ринкові".

"Щоб підтвердити факти зловживань, детективи вилучають й опрацьовують величезний масив первинних документів складського обліку військових частин, одержувачів послуги, що необхідно для встановлення обсягів постачання всіх найменувань продуктів за каталогом. Наразі призначено низку експертиз, триває збір додаткових матеріалів", - повідомляє НАБУ.