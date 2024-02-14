РФ обстріляла лікарню в Селидовому: загинули мати з 9-річним сином і вагітна жінка, поранені шестеро людей

Під час ворожого влучання в лікарню Селидового Донецької області загинуло троє людей - мати з дев'ятирічним сином і жінка, яка перебувала в лікарні на збереженні вагітності, повідомив Офіс генерального прокурора.

"О 01:00 армія держави-агресора обстріляла медичний заклад. Від влучання засобів ураження загинули троє цивільних – 38-річна жінка, яка перебувала в лікарні на зберіганні вагітності, та 36-річна матір з сином 9 років. Також отримали травми шестеро пацієнтів. Найстаршому – 76 років, наймолодшій крихитці завтра має виповнитися 6 місяців", - ідеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

Як повідомлялося раніше, унаслідок масованої атаки на Селидове в ніч на середу загинули три людини, 12 дістали поранень. В Офісі генпрокурора уточнили, що серед поранених - троє дітей. За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, у ніч на 14 лютого 2024 року війська РФ здійснили масовану ракетну атаку на м. Селидове. О 23:30 окупанти завдали удару по п'ятиповерховому житловому будинку, внаслідок чого зруйновано цілий під'їзд. Як інформують у прокуратурі, поранень різного ступеня тяжкості дістали п’ятеро людей, серед яких троє дітей 7, 12 і 16 років. Також отримав тілесні ушкодження 52-річний чоловік, який проходив повз багатоповерхівку. Постраждалих із мінно-вибуховими травмами, переломами хребта, забоями, осколковими пораненнями госпіталізовано.

Крім того, пошкоджено багатоквартирні житлові будинки й автомобілі. Наразі на місцях продовжують працювати правоохоронці.