Сирський заявив про залучення резервів і перегрупування ЗСУ на авдіївському та куп'янському напрямках

Головнокомандувач Олександр Сирський заявив про залучення резервів і перегрупування української армії на авдіївському та куп'янському напрямках.

"За результатами роботи ухвалив оперативні рішення щодо залучення резервів, бойових систем, вогневої підтримки та перегрупування військ і сил на цих напрямках, а також локалізації ворожих сил для зниження його наступального потенціалу", - ідеться у фейсбуці головкома.

Сирський зазначив, що російські окупанти нарощують сили на авдіївському та куп'янському напрямках, які він відвідав разом із міністром оборони Рустемом Умєровим. Крім того, ворог завдає авіаційних та артилерійських ударів по прифронтових населених пунктах і цивільних об'єктах.

Також, за словами Сирського, Сили оборони України, своєю чергою, завдають загарбникам значних втрат. Зокрема, на авдіївському напрямку минулої доби відбили 29 атак російських окупантів.

А біля Авдіївки відбили 10 атак ворога за день і ще 2 атаки поблизу Невельського Донецької області, де противник за підтримки авіації намагався прорвати оборону українських військ. За словами головкома, на цьому напрямку окупанти активно застосовують міномети та артилерію, обстрілюючи мирні українські міста. Протягом дня від обстрілів постраждали 20 населених пунктів.

"Із командирами обговорили питання бойового забезпечення наших підрозділів. З огляду на швидку зміну обстановки в полі бою, делегував командирам повноваження самостійно ухвалювати відповідні невідкладні рішення для збереження життя особового складу", - підсумував Сирський.