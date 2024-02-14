Генштаб ЗС України: Ворог продовжує спроби поліпшити своє становище, атакує українські позиції на авдіївському, бахмутському та мар'їнському напрямках

Бійці Збройних сил України за добу станом на ранок середи відбили 27 атак окупантів на мар'їнському напрямку, 24 атаки на авдіївському, а на бахмутському відбито 10 ворожих атак, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, у зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку Сили оборони минулої доби відбили 20 атак ворога біля Авдіївки та ще 4 атаки біля Невельського Донецької області.

На мар'їнському напрямку українські військові продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки на Донеччині, де ворог за підтримки авіації 27 разів намагався покращити тактичне положення.

На бахмутському напрямку Силами оборони відбито 10 атак противника поблизу Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

Навпаки, згідно з ранковими даними Генштабу, на інших напрямках інтенсивність ворожих наступів значно менша.

Зокрема, у зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку минулої доби противник здійснив 5 безуспішних штурмових дій.

На запорізькому напрямку Сили оборони відбили 3 атаки противника на схід від Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області.

На лиманському напрямку українські військові відбили 2 атаки противника поблизу Ямполівки Донецької та Білогорівки Луганської областей.

А ось на Новопавлівському напрямку наступальних дій ворога не виявлено. Також у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку ворог не атакував.

Загалом за минулу добу відбулося 71 бойове зіткнення, зазначили в Генштабі.