Окупанти обстріляли вісім громад Сумської області

Російські окупаційні війська у вівторок здійснили 39 обстрілів прикордоння Сумської області, зокрема, восьми громад, повідомила пресслужба ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили 39 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 331 вибух - з мінометів, артилерії, танка, СПГ, АГС, обстрілів дроном камікадзе та скидання ВОГ із БПЛА. Обстрілів зазнали Хотинська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Шалигинська, Середино-Будська громади", - ідеться в повідомленні.

Так, у Краснопільській громаді ворог здійснив обстріли з мінометів (50 вибухів) та артилерії (9 вибухів).

У Хотинській з території Росії здійснено мінометний обстріл (4 вибухи) та обстріл із САУ (7 вибухів) і ствольної артилерії (18 вибухів).

У Великописарівській зафіксовано обстріл дроном-камікадзе (1 вибух), атаку БПЛА типу "Ланцет" (1 вибух), обстріл із міномету (40 вибухів) і СПГ (2 вибухи).

У Білопільській здійснено обстріл з міномета (33 вибухи), АГС (127 вибухів), з танка (20 вибухів) і БМП (4 вибухи).

У Шалигинській 4 міни скинули росіяни на її територію.

У ️Юнаківській зафіксовано артобстріл (2 вибухи).

У ️Середино-Будській проведено мінометний обстріл (3 вибухи).

У ️Миропільській ворог скинув 3 міни на територію.