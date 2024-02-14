Генштаб ЗСУ: Окупанти за добу здійснили три ракетні та 159 авіаударів, також 162 обстріли з РСЗВ

Російські окупаційні війська за добу здійснили три ракетні та 159 авіаційних ударів, а також 162 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомив Генштаб Збройних сил України у зведенні станом на 7:00 середи.

Так, унаслідок російських терористичних атак є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також об'єкти критичної інфраструктури.

Також повідомляється, що авіаударів зазнали Кругле Харківської області, Новоєгорівка, Білогорівка Луганської області, Терни, Роздолівка, Часів Яр, Орлівка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Старомайорське Донецької області; Новодарівка, Долинка, Жовта Круча, Мала Токмачка Запорізької області; Кринки Херсонської області.

Крім того, під артилерійським вогнем опинилося понад 100 населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.