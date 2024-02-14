Події

02:08 14.02.2024

Внаслідок ворожих обстрілів Селидового поранено щонайменше 4 особи

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Російські окупаційні війська в ніч на середу обстріляли м.Селідове на Донеччині, поранені щонайменше четверо людей, серед них двоє дітей, ще четверо можуть перебувати під завалами, повідомив голова ОВА Вадим Філашкін.

"Щонайменше 4 людей поранено внаслідок обстрілу Селідового. Серед поранених двоє дітей 2016 та 2007 років народження вони отримують всю необхідну медичну допомогу", - написав він у телеграм-каналі.

За словами Філашкіна, росіяни вдарили по місту близько 23:30, потрапили до 5-поверхового будинку – 12 квартир в одному з під'їздів зруйновано повністю.

З-під завалів вдалося врятувати одного пораненого. Є ймовірність, що під руїнами перебувають ще 4 особи, інформує голова ОВА.

Рятувальна операція продовжується.

Теги: #україна #донецька #поранені #обстріли

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