Події

19:38 13.02.2024

Українська авіація за добу завдала ударів по 11 місцях скупчення окупантів та їхньої техніки

1 хв читати
Українська авіація за добу завдала ударів по 11 місцях скупчення окупантів та їхньої техніки

Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, пункту управління, а також трьох районах розташування зенітно-ракетних комплексів російських окупантів.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 вівторка на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці, сили й засоби протиповітряної оборони України знищили 16 ударних безпілотних літальних апаратів типу Shahed-136/131.

Підрозділи українських ракетних військ, зі свого боку, за минулу добу завдали ударів по одному району зосередження особового складу, чотирьох артилерійських засобах противника, одному пункту управління, двох складах боєприпасів й одному засобу радіоелектронної боротьби окупантів.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:30 13.02.2024
Окупанти за добу завдали 94 авіаударів по Україні, обстріляли понад 110 населених пунктів

Окупанти за добу завдали 94 авіаударів по Україні, обстріляли понад 110 населених пунктів

19:13 13.02.2024
За добу на фронті було 52 бойові зіткнення, ЗС України відбили 12 атак окупантів на авдіївському напрямку та 11 на мар'їнському

За добу на фронті було 52 бойові зіткнення, ЗС України відбили 12 атак окупантів на авдіївському напрямку та 11 на мар'їнському

07:54 13.02.2024
ЗС України за добу ліквідували 1090 окупантів

ЗС України за добу ліквідували 1090 окупантів

07:18 13.02.2024
Генштаб ЗСУ: На фронті відбулося 84 бойових зіткнення, на мар'їнському напрямку відбито 35 атак противника

Генштаб ЗСУ: На фронті відбулося 84 бойових зіткнення, на мар'їнському напрямку відбито 35 атак противника

07:16 13.02.2024
Генштаб ЗСУ: За минулу добу армія РФ здійснила п'ять ракетних і 113 авіаударів

Генштаб ЗСУ: За минулу добу армія РФ здійснила п'ять ракетних і 113 авіаударів

07:13 13.02.2024
Генштаб ЗСУ: Авіація завдала ударів по 13 районах скупчення сил противника

Генштаб ЗСУ: Авіація завдала ударів по 13 районах скупчення сил противника

00:08 13.02.2024
Окупанти обстріляли чотири громади Сумської області

Окупанти обстріляли чотири громади Сумської області

19:50 12.02.2024
Українська авіація та ракетники за добу завдали ударів по 14 локаціях російських окупантів

Українська авіація та ракетники за добу завдали ударів по 14 локаціях російських окупантів

19:46 12.02.2024
Генштаб ЗСУ: Окупанти за добу завдали п'яти ракетних і 71 авіаційного удару, обстріляли з мінометів та артилерії майже 110 населених пунктів України

Генштаб ЗСУ: Окупанти за добу завдали п'яти ракетних і 71 авіаційного удару, обстріляли з мінометів та артилерії майже 110 населених пунктів України

19:23 12.02.2024
Генштаб ЗСУ: За добу відбулося 63 зіткнення, найактивніше - на авдіївському та мар'їнському напрямках

Генштаб ЗСУ: За добу відбулося 63 зіткнення, найактивніше - на авдіївському та мар'їнському напрямках

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсував посилення РЕБ і дронами авдіївського, куп'янського та лиманського напрямків фронту

Посаду спецуповноваженого з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України введено в структуру ОП

Роль дронів щодня збільшується, завдяки технологічному прогресу війна переходить у нову стадію - Сирський

Командирам дозволять списувати військове майно вартістю до 1,7 млн грн своїм наказом без погодження з вищим керівництвом - Шмигаль

ГУР про пожежу на заводі "МіГ" у Москві: Що стосується наслідків і продовження цих інцидентів, то інформація уточнюється

ОСТАННЄ

Зеленський анонсував посилення РЕБ і дронами авдіївського, куп'янського та лиманського напрямків фронту

Охоронця підприємства у Кривому Розі підозрюють у нанесенні побоїв оператору телеканалу "Рада"

Посаду спецуповноваженого з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України введено в структуру ОП

Україна не заперечує проти перевірок української агропродукції польською фітосанітарною службою - Сольський

Окупанти обстріляли три громади Нікопольського району та райцентр, одна людина загинула, 2 постраждали

Розпочато розслідування за фактом перешкоджання професійній діяльності журналістів Bihus.Info - Офіс генпрокурора

Роль дронів щодня збільшується, завдяки технологічному прогресу війна переходить у нову стадію - Сирський

Керівника апарату Харківської обладміністрації підозрюють у зловживаннях на гумдопомозі - САП

Командирам дозволять списувати військове майно вартістю до 1,7 млн грн своїм наказом без погодження з вищим керівництвом - Шмигаль

Українські ударні дрони за пів року вразили понад 14 тис. ворожих цілей - Шмигаль

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА