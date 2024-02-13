Українська авіація за добу завдала ударів по 11 місцях скупчення окупантів та їхньої техніки

Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, пункту управління, а також трьох районах розташування зенітно-ракетних комплексів російських окупантів.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 вівторка на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці, сили й засоби протиповітряної оборони України знищили 16 ударних безпілотних літальних апаратів типу Shahed-136/131.

Підрозділи українських ракетних військ, зі свого боку, за минулу добу завдали ударів по одному району зосередження особового складу, чотирьох артилерійських засобах противника, одному пункту управління, двох складах боєприпасів й одному засобу радіоелектронної боротьби окупантів.