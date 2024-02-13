Події

19:30 13.02.2024

Окупанти за добу завдали 94 авіаударів по Україні, обстріляли понад 110 населених пунктів

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Окупанти за добу завдали 94 авіаударів по Україні, обстріляли понад 110 населених пунктів

Російські окупанти завдали за минулу добу одного ракетного і 94 авіаційних ударів по території України, а також здійснили 89 обстрілів позицій українських військ і українських населених пунктів із реактивних систем залпового вогню.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також об'єкти критичної інфраструктури", - повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 вівторка на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Противник завдавав авіаційних ударів по Круглому Харківської області, Новоєгорівці Луганської області, Часовому Яру Донецької області, Долинці, Жовтій Кручі, Малій Токмачці Запорізької області, в районах населених пунктів Терни і Роздолівка Донецької області, Білогорівка Луганської області, Орлівка та Костянинівка Донецької області, Новодарівка Запорізької області, Кринки Херсонської області.

Артилерійських і мінометних обстрілів із боку російських окупантів за добу зазнали понад 110 населених пунктів у Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Під обстріл потрапили, зокрема, міста Вовчанськ Харківської області, Часів Яр, Авдіївка, Костянтинівка та Вугледар Донецької області, Гуляйполе Запорізької області, Херсон.

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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