За добу на фронті було 52 бойові зіткнення, ЗС України відбили 12 атак окупантів на авдіївському напрямку та 11 на мар'їнському

Сили оборони України за минулу добу відбили атаки і штурми російських окупантів на лиманському, бахмутському, авдіївському, мар'їнському, запорізькому і херсонському напрямках на лівому березі Дніпра.

"У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", на херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом доби тут російські окупанти здійснили безуспішну спробу штурму позицій наших військ", - повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 вівторка на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

Протягом доби відбулося 52 бойових зіткнення. Найбільше атак окупантів відбито на авдіївському, мар'їнському та бахмутському напрямках.

"На Бахмутському напрямку підрозділи Сил оборони України відбили 8 атак противника в районах Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне становище... На Авдіївському напрямку українські воїни відбили 10 атак ворога в районі Авдіївки та ще 2 атаки в районі Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ... На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де ворог за підтримки авіації 11 разів намагався поліпшити своє тактичне становище", - йдеться в повідомленні.

На лиманському напрямку ЗСУ відбили дві атаки противника в районі Ямполівки Донецької та Білогорівки Луганської областей, на запорізькому напрямку - одну атаку на схід від Малої Токмачки Запорізької області.

На куп'янському та новопавлівському напрямку ворог наступальних дій не вів.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює українські населені пункти з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж держкордону. На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань на території Білорусі не виявлено.