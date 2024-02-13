Події

15:45 13.02.2024

Окупанти скинули вибухівку на подвір'я приватного будинку на Херсонщині - поранено двох людей

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Російські окупанти з дрона скинули вибухівку на подвір'я приватного житлового будинку в Гаврилівці, унаслідок чого постраждало двоє людей, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація (ОВА).

"Російська армія вдарила з безпілотника по житловому будинку в Гаврилівці. На подвір'я оселі окупанти скинули вибухівку з дрона. Через це постраждали двоє людей", - ідеться в повідомленні Херсонської ОВА в телеграм-каналн у вівторок.

Як повідомляється, осколкові поранення й вибухові травми дістали 71-річна жінка та чоловік, 36 років. Обох постраждалих доправили до лікарні.

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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