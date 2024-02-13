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14:30 13.02.2024

Кличко зустрівся з бійцями 112 окремої бригади ТРО Києва перед їх від'їздом на схід України

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Міський голова Києва Віталій Кличко зустрівся з бійцями 127 батальйону ТРО 112 бригади міста Києва перед їх від'їздом на схід України - захищати державу на авдіївському напрямку, повідомляє пресслужба мера.

"Сьогодні бійці 127 батальйону ТРО 112 бригади міста Києва після ротації вирушили на схід України – захищати нашу землю на авдіївському напрямку. Перед їх від’їздом зустрівся з військовими та подякував їм за захист і відвагу. Побажав сил, витримки і якнайскорішого повернення додому. Батальйони 112 окремої бригади ТРО, яка була сформована в Києві, воюють на передовій на кількох напрямках фронту. Зокрема на Херсонщині, Запоріжжі, під Бахмутом та Кремінною", - зазначив Кличко.

Він наголосив, що громада Києва допомагає військовим.

"Загалом столиця спрямувала в 2023-му на оснащення, за запитами 112 бригади, понад 230 мільйонів гривень. Наприкінці минулого року за кошти, які виділило місто, бригада зокрема закупила 1500 FPV-дронів та 200 квадрокоптерів Mavic 3 і Mavic 3T. Це вагомий внесок у боротьбу з російськими окупантами. Із цим видом озброєння виконання бойових завдань зі знищення ворога стало більш успішним", - наголосив мер.

Він запевнив, що столиця продовжить допомагати військовим і в поточному році та наближати перемогу України.

 

Теги: #кличко #київ #тро

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