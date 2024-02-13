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13:24 13.02.2024

Втрати окупантів за добу на таврійському напрямку - 645 осіб, інтенсивність бойових дій зростає - Тарнавський

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Втрати окупантів за добу на таврійському напрямку - 645 осіб, інтенсивність бойових дій зростає - Тарнавський

На таврійському напрямку загальні втрати російських окупантів за минулу добу становили 645 осіб, найбільше з початку року, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Інтенсивність бойових дій зростає. Кількість артилерійських обстрілів, які противник здійснив у нашій операційній зоні 12 лютого, також є найбільшим показником цього року - 1267. Те саме з авіаударами - їх зафіксовано 67", - написав він у телеграм-каналі.

Тарнавський наголосив, що українські захисники та захисниці стійко тримають оборону та проводять активні дії на визначених напрямках.

Знищено або пошкоджено 41 одиницю військової техніки росіян, не враховуючи БПЛА. Зокрема, це п’ять танків, 17 бойових бронемашин, вісім артсистем, 10 автомобілів та одна одиниця спеціальної техніки. Також українські сили ліквідували один склад боєприпасів та ще один важливий об'єкт противника.

"Нейтралізовано або знищено 280 безпілотних літальних апаратів різних типів. При цьому ударні дрони "Ланцет" і ZALA (по 1 од.) на Донеччині вдалося знищити зі стрілецької зброї. Там, на авдіївському напрямку, ще десяток загарбників узято в полон", - написав він.

 

Теги: #війна #таврія

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